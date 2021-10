Plan de vacunación COVID de Caldas llega a centros de detención temporal

En Manizales se realizó la primera jornada de vacunación para personas que actualmente están en detención transitoria, proceso liderado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con el acompañamiento de la Alcaldía municipal y Assbasalud.

En esta oportunidad fueron aplicadas 30 unidades de Astrazéneca y 56 de Moderna para segunda dosis y 10 de Janssen para única aplicación.

“Hay que aclarar algo y es que, como la salud es un derecho, no una obligación, algunas de las personas que están retenidas, no recibieron la vacunación porque, a pesar de que se les brindó la oportunidad por parte de la Dirección territorial de Salud y las entidades aliadas, manifestaron que no era de su interés recibir esta vacuna”, aclaró Jhonier Alejandro Ramírez Zuluaga, abogado COVID de la Subdirección Pública de Caldas.

Desde la entidad, hacen un llamado para que los municipios que tienen detenidos de manera transitoria, para que registren el número de personas y con este informe garantizar el derecho a la vacuna, siempre y cuando realicen el procedimiento al interior de los establecimientos.

