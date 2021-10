13.982 cartageneros todavía no han cobrado Devolución del IVA

Desde la primera semana de octubre empezaron los pagos del quinto ciclo del programa Devolución del IVA sin embargo en Cartagena todavía 13.982 personas no han cobrado su dinero en una de las sucursales de Supergiros autorizadas por el Departamento para la Prosperidad Social como aliados financieros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/Hw10XqxufZyDTzPFXvpcCI

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción Cartagena hizo un llamado a la comunidad para que las personas que todavía no han cobrado su Devolución del IVA se acerquen antes del 27 de octubre, fecha en la que finaliza el plazo para cobrar dicho incentivo. “Hasta el momento de las 38.806 personas en estado beneficiario en el incentivo Devolución del IVA, han ido a reclamar el pago 24.624 cartageneros, por eso se hace un llamado para que revisen y acudan a buscar el incentivo, no lo dejen acumular porque estos recursos son devueltos al Ministerio de Hacienda”, explicó Arrieta Caraballo.

Las personas interesadas en conocer si tienen derecho a este beneficio, o si forman parte de las 13.892 beneficiarios que no han cobrado, pueden ingresar al siguiente enlace: https://familias.cartagena.gov.co/images/Documentos/1SIN_COBRO_CICLO_5_IVA_2021.pdf

Hay que aclarar que existen varios estados en los hogares registrados, pero que únicamente los que tienen la categoría de beneficiario reciben incentivo monetario. Entre los estados en los que se puede encontrar un hogar por Devolución del IVA se encuentran: registrado, beneficiario, no elegible y no vigente.

El registrado es un hogar focalizado como potencial beneficiario del programa e incluido en el sistema de información con código asignado, pero no está seleccionado para pagos; beneficiario son hogares que se les aplica pago de los recursos; no elegible son los hogares focalizados que son identificados con causales de no elegibles y por lo tanto no entran al proceso de liquidación, es decir, no reciben pagos; y no vigente, los que han solicitado su retiro de manera voluntaria, registran titulares fallecidos, no cuentan con titulares que cumplan con los criterios para ser beneficiarios y/o pertenecen a Ingreso Solidario.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital del programa Familias en Acción Cartagena explicó que se deben distinguir estos tipos de estados en los hogares, ya que muchas personas confunden su participación por desconocer la clasificación de su hogar.

Los potenciales beneficiarios del programa deben consultar el estado de su hogar en el buscador de la página, ingresando el número de identificación del titular del hogar, de acuerdo con la información registrada en el Sisbén. Y las personas interesadas en verificar su estado en Devolución del IVA por favor ingresar a: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

También hay que tener en cuenta el cronograma de pagos en Supergiros, de acuerdo al último dígito de la cédula de los beneficiarios, así: miércoles 20 de octubre, 9 y 0; jueves 21 de octubre, 1 y 2; viernes 22 de octubre, 3 y 4; sábado 23 de octubre, 5 y 6; lunes 25 de octubre, 7 y 8; martes 26 de octubre 9 y 0; miércoles 27 de octubre todas las cédulas pendientes.

En cuanto a la presentación de preguntas, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) por dificultades en el cobro del incentivo, ya sea porque aparezca cobrado en otra ciudad, o por otras personas, Prosperidad Social informó que la comunicación debe ser directamente con Supergiros, a través del link:

https://www.supergiros.com.co/.../129532/colocar-una-pqrs/

La solicitud debe contener mínimo la siguiente información: nombres y apellidos; documento de identidad; dirección del remitente; fecha de envío del giro; nombres y apellidos del destinatario; los hechos que fundamentan la PQRS. Periodo del historial (desde y hasta que fecha) en caso de que aplique. Se debe anexar fotocopia de la cédula por ambos lados. Supergiros responderá enviando el comprobante de pago.

Una vez reciba el comprobante de pago debe interponer una denuncia por suplantación ante la Fiscalía.