Neivana excombatiente, ganadora de premio internacional. /

María Cristina Amaya Macías, integrante de la cooperativa Cooagropaz, recibió reconocimiento que la acredita como una de las 10 ganadoras del premio internacional Women's Creativity in Rural Life -2021, de la Fundación Cumbre Mundial de Mujeres, por liderar proyectos productivos con mujeres reincorporadas y víctimas del conflicto armado del Municipio de Neiva.

Este reconocimiento pudo dar a conocer ante los organizadores de este premio, las acciones que se adelantan en pro de la paz.

“La Secretaría de la Mujer me llamó para que me postulara y desde la Oficina de Internacionalización me colaboraron para armar el proyecto y traducirlo al inglés. El apoyo fue total de la Alcaldía de Neiva”, indicó Cristina Amaya Macías.

Una historia de vida

Cristina, en el 2016, se incorporó a la vida civil luego de firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, uniéndose en el 2018 a la Cooperativa de Economía Solidaria-Cooagropaz, en la que actualmente se congregan 835 personas, entre ellas reincorporados, víctimas del conflicto armado, madres cabezas de hogar del Huila, Cundinamarca y Tolima.

Parte de su trabajo ha sido liderar proyectos productivos y construir tejido social con las comunidades donde hubo conflicto armado.

A través de su liderazgo en el Comité de Mujeres de Cooagropaz se han adelantado proyectos piscícolas, gallinas ponedoras, huertas caseras, mercado campesinos y actualmente apoya la gestión para la construcción de un centro de rehabilitación.