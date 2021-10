Tránsito Bucaramanga anuncia modernización

Andrea Méndez, Directora de Tránsito Bucaramanga, señaló que es mentira que se vaya privatizar la entidad, como se ha venido rumorando durante los últimos días en redes sociales.

Aclaró que se están buscando alternativas para modernizar la dirección porque todo su sistema es obsoleto. Esto contempla digitalizar procesos de patios, cartera, entre otros.

Por supuesto, el proceso también contempla la red vial ante el déficit de alfereces. Sin embargo, aún hay propuestas y no existe ningún proceso adelantando.

"Para nadie es un secreto el caos que se forma en la ciudad por falta de cultura. Estamos en un ejercicio de revisar solo tenemos propuestas y hay que dejar en claro que mientras yo esté en el cargo, no se va a realizar nada sin socializar y no habrá beneficios para ningún particular".

Señaló la directora que la modernización en la entidad se debe realizar ya que servirá para ejercer un mejor control en todos los procesos, incluso para agilizar trámites que es uno de los dolores de cabeza de las personas cuando requieren algún procedimiento en Tránsito.