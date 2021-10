Comisión de la Verdad realizó el "Diálogo nacional para la no repetición" / ()

La Comisión de la Verdad realizó el ‘Diálogo nacional para la no continuidad y no repetición: las regiones hablan de otros futuros posibles’, en el que se presentó un balance de las conclusiones obtenidas en los diferentes escenarios desarrollados desde el año 2019 a la fecha y a lo largo del país, en los que se han buscado alternativas para lograr la paz y generar estrategias para la no repetición.

Saúl Franco, Comisionado de Paz aseguró "si bien los territorios presentan características territoriales específicas, a partir de las caracterizaciones realizadas en los diálogos regionales se pueden establecer que los factores que contribuyen a la continuidad del conflicto armado tienen puntos comunes que convergen en una marcada ausencia del Estado".

"La persistencia de la economía del narcotráfico; conflictos respecto al uso y tenencia de la tierra; y la precariedad en la garantía de seguridad para amplios sectores de la sociedad colombiana, expresada en la continuidad de la presencia y actuación de grupos armados".

El espacio fue usado para que líderes y lideresas sociales y comunitarios de distintos lugares de Colombia, presentaran las principales problemáticas relacionadas con la continuidad de la violencia que afrontan las comunidades, principalmente rurales, así como las recomendaciones orientadas a la superación del conflicto armado.