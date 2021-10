Pacientes con VIH en Pereira denuncian que no les entregan sus medicamentos

Son al menos mil personas las que pertenecen a la EPS Medimás y a quienes, durante dos meses, les han negado sus antirretrovirales para continuar con sus tratamientos; esta situación los tiene preocupados porque cada día ven cómo su salud empeora e incluso, algunos de ellos, han perdido el estado de indetectabilidad debido a la falta de las medicinas.

Caracol Radio habló con una de las pacientes, quien denunció que teme por su vida y, por eso, pide que las autoridades intervengan de inmediato para que Medimás les entregue los medicamentos a través de la IPS Sanas.

"Hace dos meses no recibo mi tratamiento completo. Me entregaron la fórmula y fui a la farmacia y me dicen que no me pueden entregar medicamentos porque no hay", relató.

Esta no es la primera vez que Medimás y las IPS que sirven como dispensarios dejan de entregar los medicamentos a los pacientes diagnosticados con VIH en Pereira; en ocasiones anteriores, centenares de personas ya han denunciado situaciones similares.

Lea también: Deuda del Gobierno Nacional pone en riesgo la vacunación COVID en Pereira.