Cero ahogados en playas de Cartagena durante inicio de semana de receso

Cero ahogados y cero rescates reportó el Cuerpo de Salvavidas poco después del cierre de playas de este domingo, al iniciarse la semana de receso escolar.

Joel Barrios Zúñiga, comandante operativo del Cuerpo de Salvavidas, explicó que este es el resultado del trabajo de los 64 salvavidas dispuestos en los 14 kilómetros de playas, desde Castillogrande hasta La Boquilla y en Punta Arena, Playa Blanca, Manzanillo del Mar y Punta Canoa, quienes están atentos al llamado y requerimiento de los bañistas en caso de peligro.

"Requerimos del apoyo y voluntad de los bañistas y usuarios de playas en el cumplimiento de las medidas establecidas en procura de salvaguardar sus vidas como son: respetar el horario establecido que es de 8:00 am a 6:00 pm, no ingresar al mar en estado de embriaguez, los niños deben estar bajo el cuidado de sus padres o un adulto responsable, reposar después de consumir alimentos, no bañarse cerca ni después de la línea imaginaria entre los espolones, respetar las indicaciones de los Salvavidas y no bañarse en las playas prohibidas", precisó Joel Barrios.

Estas medidas se refuerzan con operativos conjuntos con la Policía Metropolitana en las playas.