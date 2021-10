CIDH admite caso contra Colombia por incursión armada de las Farc en Dabeiba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar un caso en contra del Estado colombiano por su presunta responsabilidad en no proteger a la población en una incursión armada de Farc en el municipio Dabeiba

El caso lo llevaron los familiares del señor Javier de Jesús Higuita Roldán, asesinado tras una incursión armada de las FARC de Dabeiba (Antioquia) el 24 de septiembre de 1998

Integrantes de las FARC según los testigos atacaron a una serie de comerciantes del municipio, a quienes habían tachado de colaboradores de las autodefensas. Higuita fue sorprendido en el lugar donde mantenía su restaurante, allí fue retenido, torturado y finalmente asesinado

Las víctimas reclaman que la incursión se extendió desde las 7 de la noche del 24 de septiembre de 1998 hasta las 6 de la mañana del día siguiente y que a pesar de ello, no hubo presencia del Ejército Nacional sino hasta el ataque ya había concluido además que ya se había advertido al Estado la inminencia de un ataque subversivo y habían solicitado la asistencia del Ejército.

Por ello, consideran que las autoridades estatales incumplieron su deber de proteger a la población de Dabeiba, en esta incursión según registros del Centro Nacional de Memoria, 8 personas fueron asesinadas, doce personas fueron secuestradas y 17 resultaron heridas.

La CIDH admitió el caso aceptando la lentitud para concluir las investigaciones y sanciones correspondientes en Colombia:

“La Comisión observa que el peticionario ha denunciado que el Estado no ha cumplido con el plazo razonable en la resolución del proceso penal relacionado con el objeto de la petición y del proceso pertinente a la acción de reparación directa interpuesta por las personas familiares de la presunta víctima. A su vez, el Estado ha negado las alegaciones de retardo injustificado y sostenido que la petición no cumple con el requisito de agotamiento de los recursos internos porque estos procesos no se encuentran concluidos”, afirmó la CIDH en el informe

La Comisión asegura que examinará, los alegatos presentados por el Estado con respecto a las causas que habrían impedido que los procesos fueran concluidos de forma más temprana