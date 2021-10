La posibilidad de un cuarto pico de la pandemia en Tunja es baja, muy baja

El ministerio de Salud reveló el Índice de Resiliencia Epidemiológica en el que Tunja se ubica por detrás de Barranquilla y Bucaramanga con el 0,82 %, una cifra que, según el alcalde, Alejandro Fúneme, muestra que las estrategias que se han implementado desde el comienzo de la pandemia en la ciudad son positivas.

Recordó el mandatario que, “es un análisis epidemiológico multidimensional que tiene que ver con el avance de las coberturas en la vacunación contra el covid, la estimación de la seroprevalencia, la capacidad de respuesta del sistema de salud para atender la pandemia y sobre todo, que podemos continuar con la reactivación segura, nos permite trabajar sobre el 75% de aforos y de alguna manera un grado alto de probabilidad de que no vamos a tener picos graves en la ciudad, no vamos a tener aumentos en la mortalidad, que el porcentaje de la vacunación ha sido eficiente, estamos sobre el 65% y en estos momentos que llegan más vacunas rápidamente vamos a alcanzar el 70%, es decir que vamos a pensar en tener en el mes de octubre esa inmunidad de rebaño tan esperada”.

“Hay que reconocer el trabajo de las instituciones de salud, de la secretaría de Protección Social, y de las estrategias que desde la administración hemos implementado para atacar la pandemia y para seguir con la reactivación segura”, aseguró Fúneme.

A pesar de ese panorama, el alcalde de Tunja, dijo que, “hay que seguir cuidándonos, la posibilidad de un cuarto pico en Tunja es baja, muy baja. Nosotros tenemos en nuestra proyección local un aumento de casos entre el 11 y el 20 de octubre, pero no un aumento como en el tercer pico, no una ocupación hospitalaria como en el tercer pico y eso nos permite tener un parte de tranquilidad, pero no nos podemos relajar, sobre todo personales, el autocuidado que es tan importante y que tan buenos resultados nos ha dado”.

Y reiteró que, “hay que reconocer en los tunjanos la responsabilidad mayoritaria de la ciudadanía, el compromiso de la gente con el lavado de manos, el uso del tapabocas, el control de los aforos que hoy nos permiten actuar con un poco más de libertad”.

Si las cosas siguen como van la versión 2021 del Aguinaldo Boyacense se haría de forma presencial con la participación del 75% del aforo permitido, dijo el alcalde.