El drama de un padre para encontrar a su hijo soldado muerto en Dagua, Valle

En las últimas horas se reveló un video del padre del soldado Kevin Martínez, uno de tres militares que murieron por explosivos en la vereda Rio Blanco, en zona rural de Dagua, Valle, donde se muestra como encontró los restos, al aparecer, de su hijo y asegura que el Ejército no fue el encargado de encontrarlo.

"Este es el cuerpo entero de mi hijo, el cual quedó vivo y no subieron a rescatarlo por negligencia y miedo del Ejército. Encontramos el reloj y el celular, son evidencias para que no digan que no es", dijo don Lioni Martínez.

En diálogo con Caracol Radio, el personero del municipio de Dagua, Yesid Caicedo, aseguró que los malos olores y los animales carroñeros marcaron el camino para que este padre encontrara el cuerpo de su hijo a unos 60 metros aproximadamente montaña arribada del lugar donde se activó el campo minado.

"Se trató de una misión humanitaria junto a la Defensoría del Pueblo, funcionarios de la Alcaldía, Bomberos Queremal, la comunidad, la familia, la Personería Municipal, entre otros. El camino fue marcado por los malos olores y los animales carroñeros", relató el personero quien hizo parte de esa misión.

Según lo relatado, los primeros en ingresar al sitio fueron los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, luego la comunidad, seguido de los familiares y finalmente las de más personas que participaron de la comisió, en la que no se presentaron problemas de orden público.

En el sitio fue encontrado un cuerpo casi completo que pertenecería el soldado de 21 años Kevin Martínez. En la inspección que adelantaron no encontraron más restos.

"Él tuvo soportar este hecho… es una afectación psicológica para él y su la familia. Luego en horas de la noche en compañía de Bomberos, se trasladó el cuerpo hasta medicina legal para el proceso de identificación y esclarecimiento de la manera en cómo murió. Es claro que no se han podido extraer en su totalidad los restos de los tres soldados", puntualizó el personero de Dagua.

El padre del soldado Martínez, don Lioni Martínez viajo trece días después de presentarse la explosión del campo minado que, al parecer, fue activado por integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.