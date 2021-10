Versión 27 del Congreso Nacional de la Hotelería se toma a Cartagena

El Congreso contará con una cuota internacional y nacional con la que diferentes conferencias abordarán temas de interés para la esfera del turismo y la hotelería. El acto inaugural del jueves 7 de octubre estará a cargo de Ricardo Galindo Bueno, Viceministro de Turismo, quien hablará sobre El escenario del turismo colombiano para el reencuentro. "Aportes y herramientas de la nueva ley de turismo para el hotelero".

En la segunda mitad de la mañana se realizará el primer panel sobre La apuesta del gobierno a la reactivación del sector, este panel será moderado por el presidente ejecutivo nacional de Cotelco, José Andrés Duarte y en conversación estará la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro; Irvin Pérez, presidente de Fontur y el viceministro de Turismo, Ricardo Galindo Bueno.

Asimismo, la agenda académica del Congreso Nacional de la Hotelería 2021 tiene la presencia del Gobierno Nacional, entre ellos Diego Andrés Molano, Ministro de Defensa Nacional quien hará una intervención en el marco del encuentro.

En horas de la tarde se dará paso a la conferencia liderada por el gerente de la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso, Francisco Godoy Imperatore. Godoy hablará sobre la importancia de la reputación del destino y de la oferta hotelera en la reapertura y el reencuentro. Antes del acto final del primer día, Raúl José Buitrago Arias, presidente del Fondo Nacional de Garantías hablará sobre Las garantías para la reactivación en Colombia.

Para finalizar el primer día de Congreso, el experto, conferencista y analista de tendencias y nuevos conceptos en materia de turismo internacional, Fernando Gallardo dará la conferencia sobre la diversificación del modelo de ingresos en el negocio hotelero como mecanismo de sostenibilidad ante la incertidumbre.

El segundo día del Congreso, el viernes 8 de octubre se desarrollará el siguiente panel del Congreso Nacional de la Hotelería y Expocotelco 2021 denominado ‘El servicio hotelero al nuevo cliente, claves y factores de conquista’, este panel será moderado por Asier Barquero, director de operaciones Área Caribe del Grupo Barceló, y tendrála participación de figuras del sector hotelero y turístico como Javier García Cuenca, Vicepresident at Magic Costablanca Hotels & Resorts and Owner, Magic Costablanca Hotels & Resorts; Rafael González, Socio director y fundador de Vivential Value y Laura Laiz, Directora de Hosteltur Academy.

La agenda académica cuenta con la representación de líderes del Gobierno Nacional, es así como el segundo día de Congreso tendrá la participación de Tito José Crissien Borrero, Ministro de Ciencia Tecnología e Innovación.

En la cuota internacional, se tiene la presencia de expertos en innovación y turismo como el doctor Juantxo Llantada, quien es especialista en tecnología, innovación y estrategia, es investigador de oficio y divulgador de tendencias y profesor del IE, el señor Llantada hablará sobre ‘La digitalización del turismo y de la hotelería como factor transversal de éxito en la recuperación’. Para finalizar la agenda académica de la 27ª edición del Congreso Nacional de la Hotelería y ExpoCotelco 2021 se dará el anuncio formal a la Asamblea General de Afiliados Cotelco 2022 que se llevará a cabo en el Valle del Cauca, Colombia.

Como acto de clausura, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, hará una intervención para hablar sobre los planes para el sector durante su último año al frente de la presidencia, que ha sido fundamental para la hotelería y el turismo.

En paralelo al desarrollo de la agenda académica, se llevará a cabo la muestra comercial ExpoCotelco 2021, en la que habrá lanzamientos de productos y ofertas para conocer, de primera mano, las innovaciones que harán los hoteleros, abriendo campo para generar mayor competitividad al interior del sector.