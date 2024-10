Jornada Distrital de Vacunación de la Secretaría de Salud busca vacunar 28.000 mascotas.

Bogotá

El domingo 20 de octubre la Secretaría Distrital de Salud realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica para mascotas, perros y gatos, de Bogotá. En esta jornada se espera que al menos 28 mil mascotas sean vacunadas de manera gratuita. Según datos del subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, entre enero y agosto de este año se ha vacunado contra la rabia a al menos 311.559 mascotas y se espera que se pueda vacunar a la misma cantidad de animales en lo que resta de 2024.

La vacuna antirrábica es una de las más importantes para la salud y bienestar de los perros y gatos, pues la rabia es una enfermedad letal que puede poner en riesgo no solo la vida de las mascotas, sino la salud de los seres humanos que interactúen con ellas. Sin embargo, la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir esta enfermedad y detener su transmisión.

Para acceder a esta jornada de vacunación antirrábica es necesario que su mascota no haya recibido la vacuna en los últimos 12 meses, asegurarse que el animal se encuentre en buen estado de salud y llevar su carnet de vacunación anterior, si no cuenta con uno, se le entregará un nuevo que deberá conservar para futuros refuerzos. Hay que tener en cuenta que las hembras en estado de gestación no deben ser vacunadas.

La jornada se realizará el domingo 20 de octubre de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y contará con más de 100 puntos de vacunación, entre los que se encuentran centros de zoonosis, CAIS, iglesias y parques. Para consultar la ubicación de estos puntos puede visitar la página web y las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud.