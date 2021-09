Peñalosa se despachó contra los “defensores de árboles” en Bogotá

El exalcalde Enrique Peñalosa habló sobre la tala de árboles en Bogotá y aunque destacó el esfuerzo por sembrar cada vez qué hay una tala, si criticó a los defensores de árboles en La ciudad, varias fueron las frases que dijo sobre este tema.

“Acá hay unos cuentos ridículos, hay una histeria de gente que no sabe de árboles, ahora es el drama si se corta un árbol para hacer un proyecto”.

“A la gente se le olvida que la casa de aquellos que se oponen a la tala de árboles había un bosque, entonces por qué no viven arrimados a un árbol y no en una casa o en un apartamento”.

Asegura también Enrique Peñalosa que en su administración se le dio relevancia a la siembra de Árboles y a la tala con fines justificados.

“Obviamente hay que sembrar árboles, aveces hay que cortar árboles por qué los seres humanos deben hacer sus casas o vías y hay que sembrar otros pero deben ser los correctos”.

“Nunca ha habido un alcalde de Bogotá que sepa tanto de árboles como yo, por lo menos árboles de la región de Bogotá, precisamente por qué crecí entre las matas de mi mamá, el vivero y me fascina; no hubo otro que sembrara tantos árboles y yo fui la persona que le dijo al Jardín Botanico para que se encargara de la arborización por qué acá no había una entidad que lo hiciera”.

Peñalosa explicó, cómo veía su alcaldia la siembra de árboles y cómo, según el, deberían ser reforestadas las zonas verdes de la ciudad.

“Por ejemplo, acá hay unos árboles que hacen demasiada sombra, unos arbustos bajitos que ni atraen pájaros, como los jazmines y no dejan que crezca pasto debajo”

“En un clima como el de Bogotá, se necesitan que los parques tengan muchos árboles, pero que por lo menos en la mitad del espacio entre luz, para que caliente la piel”.

A propósito de la tala de árboles, grupos ambientalistas adelantaron varias protestas y plantones al inicio de semana por los trabajos que se están haciendo en el occidente de Bogotá para la ampliación de una universidad.