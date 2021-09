La gratuidad educativa universitaria sí opera en el Tolima

El Gobierno del Tolima planea establecer la política pública permanente de gratuidad educativa para que, en los siguientes años, miles de jóvenes accedan a la educación superior. La frase: “Mis papás no tienen con qué pagarme una carrera universitaria” ya no pasa en El Tolima. La estrategia beneficia a estudiantes matriculados que cursan sus estudios en el sistema de educación pública universitaria.

Ya en el 2020, el gobierno del Tolima había tomado la decisión de girar millonarios recursos para los jóvenes pertenecientes a familias de estratos uno y dos; es decir, de menores ingresos económicos que, con la llegada de la pandemia y sus efectos depredadores, vieron como se disminuyeron dramáticamente. Claro, la gran mayoría no podían sostener los estudios de formación universitaria de esos jóvenes.

cortesía :Gobernación del Tólima

En este 2021 el giro supera los $8.000 millones. “Son recursos propios de la Administración seccional“, explica el secretario de Educación y Cultura, Julián Fernando Gómez. Los convenios fueron firmados con la Universidad del Tolima que oferta más de 34 programas académicos en las modalidades presencial y a distancia. El Instituto Tolimense de formación Técnica Profesional ITFIP, que cuenta con cerca de 30 programas aprobados y el emblemático Conservatorio del Tolima,ofrece cinco carreras de formación superior entre las cuáles se destacan Maestro en Música y Luthería, esta última, única en Latinoamérica.

Pero el gobierno del Tolima, dirigido por el abogado y comunicador Ricardo Orozco Valero, está yendo más allá. En pocos días presentará a examen de la Asamblea un proyecto de Ordenanza para que la gratuidad de la educación universitaria tolimense se convierta en política pública permanente. Esta figura consiste en garantizar que los siguientes gobernantes deberán apropiar los recursos suficientes para mantener la figura de gratuidad educativa.

El propio jefe de la Administración seccional refiere: “pretendemos crear el Fondo Educativo Departamental con recursos anuales permanentes para que miles de jóvenes que culminan su bachillerato puedan acceder, gratuitamente, a cualquier programa de educación técnica, tecnológica o profesional que ofrezcan las universidades del Departamento. Es más, queremos que también se puedan entregar becas en universidades privadas y que el fondo tenga la capacidad de financiar maestrías, especializaciones y doctorados con intereses muy bajos y con plazos flexibles”.

cortesía :Gobernación del Tólima

Muchos de los programas que se ofertan tienen Acreditación de Alta Calidad y a ellos pueden acceder los becarios. “El mayor desafío que tiene un joven de cualquier municipio del Tolima es dar ese paso a la educación superior. Muchos no lo logran, precisamente, porque sus familias no pueden pagar los estudios universitarios; especialmente, los jóvenes campesinos. A ellos, puntualmente, queremos llegar para que la falta de recursos económicos no sea la excusa”; agrega el secretario de Educación del Tolima.

Al gobernador Ricardo Orozco se le escucha con insistencia una frase que pronuncia, reiteradamente, en sus encuentros ciudadanos: “Una sociedad que no educa a sus jóvenes es una sociedad que no avanza y que está condenada a la pobreza”. Con esta premisa, el actual gobierno del Tolima busca asegurarle la educación superior gratuita y permanente a miles de las nuevas generaciones de tolimenses; que de otra manera, no tendrían la oportunidad de cursar sus estudios universitarios.