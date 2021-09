Policía ha esclarecido el 48% de los homicidios este año en Cartagena

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Carlos Hernández, reveló que la institución ha logrado el esclarecimiento del 48% de los homicidios presentados en lo que va corrido del año, siendo una de las cifras más altas del país.

El alto oficial confirmó que, durante el 2021, se han capturado 89 presuntos homicidas en diferentes operativos. “Aquí salimos a perseguir el delito no hay ningún sitio donde no pueda entrar la policía en la ciudad, ese es el trabajo que estamos desarrollando no perdamos la fe”, expresó.

El general Hernández confirmó que este año se han registrado 153 homicidios, mientras que el año anterior para esta misma fecha se habían presentado 147.

“Hemos desarrollado 27 operaciones contra el crimen organizado y se han producido unas capturas importantes afectando al Clan del Golfo, en lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico y el expendio local. Estamos atacando todo ese expendio de drogas”, aseveró el alto oficial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena contó que durante el 2021 se han producido 3.351 capturas, 89 de ellas por lesiones personales. De igual forma confirmó la incautación de 475 armas de fuego. “Es importante esta cifra porque logramos evitar la ocurrencia de muchos hechos delincuenciales”, puntualizó.