Alcalde de Turbaco: hubo un montaje en el video

Luego de conocerse un video donde el mandatario de Turbaco- Bolívar, Guillermo Torres, aparecía lanzando expresiones ofensivas contra sus coterráneos, y dudaba sobre la idoneidad de los turbaqueros para ocupar cargos públicos, a través de un comunicado fue aclarada la situación.

De acuerdo a lo señalado por el burgomaestre, el audiovisual fue manipulado para transmitir un mensaje diferente.

“En la comunicación real que puede encontrarse publicada en el medio de comunicación citado desde el minuto 104 de la grabación, nuestro alcalde afirma en realidad que uno quisiera que en la Alcaldía todos fueran turbaqueros, pero los perfiles a veces no dan para formar el equipo. Pero yo hablo con las empresas para que tengan en cuenta a los Turbaqueros y no solamente de celador, que no es malo ser celador no, pero los turbaqueros podemos ser celadores, podemos ser choferes, pero si tenemos gente capacitada para otro cargo más arriba, que también nos tengan en cuenta para eso”.

Concejales y comunidad de Turbaco rechazaron declaraciones del Alcalde

Por lo anterior, desde la administración municipal rechazaron categóricamente “este acto de manipulación con el que personas inescrupulosas han querido atizar a la comunidad contra la legitimidad de la administración municipal”.

También recuerda Torres Cueter, que más del 70% de su gabinete municipal está compuesto por personas nacidas en ese municipio, o que han residido durante mucho tiempo en él. “Lo que ratifica desde los hechos la fe que tiene nuestro alcalde en los profesionales nacidos en Turbaco”, agrega el documento oficial.