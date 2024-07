Falcao lidera un mercado de fichajes histórico: estos son los grandes refuerzos de la Liga

El fútbol no para el país. Luego de terminada la Copa América, en la que Colombia tuvo una gran presentación y finalizó subcampeona tras caer con Argentina, los ojos se vuelven a centrar en el rentado local. Con el juego Once Caldas vs. Deportivo Pasto comenzó un nuevo semestre de alegrías, en el que las canchas del territorio nacional podrán ver a grandes nombres.

Como para cada semestre, los equipos se refuerzan con miras a sus respectivos objetivos, aunque la gran mayoría coincide en uno solo: ser campeón. Sin lugar a dudas, fue uno de los mejores periodos de transferencias que ha tenido la liga, pues hubo importantes regresos de futbolistas históricos y otros que llegan para liderar proyectos.

Radamel Falcao García (Millonarios)

Sin lugar a duda, la contratación de más peso en este mercado, e incluso puede ser catalogada como la más grande en la historia del fútbol colombiano, es la de El Tigre. El delantero samario dejó atrás una larga carrera en Europa, donde se ganó el respeto del mundo entero, llegando a ser en su momento el mejor ‘9′ del mundo, para cumplir su sueño de jugar con el club de sus amores, Millonarios.

Falcao, a sus 38 años, llegó como agente libre a la institución embajadora tras su paso por el Rayo Vallecano, donde no tuvo la mejor de las experiencias. Ahora, estará en principio con el club bogotano por seis meses, con posibilidades de que se pueda prolongar su estadía. Con Millonarios buscará, a nivel individual, reencontrarse con el gol, superar el récord de máximo artillero de Colombia que tiene Víctor Aristizábal y contribuir con lograr el título.

David Ospina (Atlético Nacional)

Sin lugar a duda debe estar el nombre de David Ospina en el segundo escalón. El arquero antioqueño regresó al país para firmar por Nacional luego de 16 años de haber salido del equipo Verdolaga con destino a Europa. El portero de 35 años, con paso en equipos como Niza (Francia), Arsenal (Inglaterra) o Napoli, será el líder del nuevo proyecto del conjunto verdiblanco, que tendrá como objetivo volver a ser protagonista y ganar nuevamente títulos.

Duván Vergara (América de Cali)

Otro regreso importante se produjo al fútbol colombiano. Duván Vergara, quien estuvo en los últimos años en el Monterrey de México y Santos Laguna, decidió volver al América de Cali motivado por el corazón, pues es hincha del cuadro Escarlata. Con el conjunto vallecaucano ya sabe lo que es ser campeón, pues ganó en dos oportunidades (2019 y 2020) la liga. Ahora, con 27 años, será uno de los principales referentes del club que también sueña con ganar otro trofeo tras temporadas grises.

Edwin Cardona (Atlético Nacional)

El volante antioqueño ya estaba en el fútbol colombiano, pues tras su paso por Argentina disputó dos semestres con el América de Cali. Sin embargo, Atlético Nacional, en su búsqueda por volver a contratar futbolistas de renombre con miras a ganar títulos, decidió ficharlo nuevamente, por lo que será el tercer paso de Cardona en la institución Verdolaga, con la que ya supo ser campeón en dos oportunidades.

Éder Álvarez Balanta (América de Cali)

América de Cali sumó otro gran refuerzo con la incorporación de Éder Álvarez Balanta, quien se desempeñó en el último año en el Brujas de Bélgica. A sus 31 años, y tras estar en clubes como River Plate de Argentina, Basilea de Suiza, Brujas o Schalke 04 de Alemania, jugará por primera vez con un equipo colombiano a nivel profesional, pues desde muy temprano se fue al exterior.

Jorman Campuzano (Atlético Nacional)

Luego de cinco años de haber salido de Nacional con destino a Boca Juniors de Argentina y una experiencia en el Girensunspor de Turquía en 2022, el volante de 28 años regresa al cuadro Verdolaga. Desde hace varias temporadas se especuló con su vuelta al fútbol colombiano, pues tuvo algunos problemas familiares que dieron para pensar que se produciría tal situación. Sin embargo, se postergó y ahora llegó al club del que salió por un préstamo hasta mediados del 2025.

Cristian Zapata (Bucaramanga)

El defensa de 37 años ya había regresado a Colombia para jugar con Atlético Nacional, sin embargo, no tuvo una muy buena experiencia en el equipo de la capital de Antioquia y ahora se suma al campeón con el objetivo de empezar a liderar la competitividad que el Atlético Bucaramanga va a tener en la Copa Libertadores del próximo año. Su último club fue el Esporte Clube Vitória de Brasil, para el que jugó el primer semestre del 2024.

Otros grandes nombres llegaron para reforzar, como el caso de William Tesillo (Nacional), Yerson Candelo (América), Andrés Colorado (Junior), Iván Arboleda (Millonarios), Dairon Asprilla (Nacional), Michael Barrios (Once Caldas) y demás jugadores que prometen darle alegrías a sus respectivos equipos, en uno de los torneos con las mejores contrataciones -si no el mejor- en la historia del FPC.