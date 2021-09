PES y SENA brindan capacitaciones a personas en pobreza extrema

Puntuales y entusiasmados llegaron 25 estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a la sede de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, para recibir su última clase en ‘Competencias laborales en seguridad vial, control de tránsito´. Los aprendices se mostraron muy proactivos y manifestaron su agradecimiento al Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR, por abrir estos espacios de formación para las comunidades menos favorecidas de la ciudad.

El PES-PR, a través del programa de Educación y en articulación con el SENA, busca brindar acompañamiento a la población en condición de pobreza extrema por medio de espacios de capacitación. Con estas iniciativas, se pretende forjar de nuevas competencias y conocimientos a los beneficiados, promover su inclusión en la sociedad y facilitarles el acceso a mejores ofertas laborales.

Eika De La Rosa, coordinadora del programa de Educación del PES-PR, afirmó que el Plan de Emergencia Social Pedro Romero está comprometido con las comunidades vulnerables de Cartagena, trabajando constantemente para llevarles educación de calidad.

“Con el fin de facilitarle a las comunidades empleos dignos, buscamos impactar en la población en condición de pobreza extrema, llevándoles capacitaciones que les permitan incursionar en el mercado laboral, tenemos como objetivo impactar en aquellas poblaciones que han estado excluidas de estas oportunidades de formación”, explicó De La Rosa.

Por su parte, Guillermo Flórez, instructor del SENA, también manifestó la intención de dicha entidad de impactar en la vida de las personas más necesitadas por este tipo de propuestas. “El SENA, hoy por hoy tiene un convenio con el PES-PR y por medio de estos espacios de formación busca ofrecerles a las personas en pobreza extrema la oportunidad de certificarse con nosotros y mejorar su calidad de vida. El SENA se caracteriza por ser un formador de formadores, que tiene como objetivo lograr que los estudiantes alancen sus metas de emprender o laborar. El conocimiento es la mejor herramienta que tenemos los pobres, quien tiene conocimiento tiene la oportunidad de mejorar su calidad de vida”, aseguró.

Además, Flórez explicó que, una de las intenciones de dicha entidad con el curso de ‘Competencias laborales en seguridad vial, control de tránsito y transporte’, es cumplir con los planes estratégicos de seguridad vial y disminuir la accidentalidad en el territorio de Cartagena y sus municipios.

Los aprendices

Los 25 facilitadores de tránsito agradecieron al PES-PR y al SENA por gestionar estos espacios de formación, que aseguran les permitirá aplicar a ofertas laborales y mejorar la calidad de vida de sus familias.

Yuris Del Carmen Cabarcas, una de las beneficiadas, dice que la capacitación que recibió en 'Competencias Laborales en seguridad vial, Control de tránsito y transporte’ le abre puertas para encontrar nuevas y mejores ofertas laborales.

“Por medio de un link me inscribí en el curso, y he aprendido muchísimo en lo personal y laboral, siempre es bueno aprender algo nuevo, gracias a este espacio tengo la oportunidad de acceder a mejores ofertas laborales, mi sueño no es quedarme estancada, pretendo crecer profesionalmente y continuar capacitándome en una formación técnica. Agradezco al PES, por brindarme esta oportunidad”, manifestó Yuris Del Carmen.