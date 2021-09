Por inconformidades se atrasa proyecto de vivienda en antiguo ETCR de Dabeiba

Luego de una asamblea, miembros de la comunidad del antiguo ETCR de Dabeiba en la vereda llanogrande, enviaron una comunicación mostrando su desacuerdo técnico con el proyecto de 109 viviendas definitivas concertado que estaba a punto de iniciar su construcción en zona rural del municipio con una inversión de 12.000 millones de pesos

La molestia de los excombatientes se centra en el proceso constructivos de las viviendas de 68 metros conocido como Steel Framing, una técnica con acero, fibrocemento o superboard:

“Los materiales fueron aprobados por las comunidades, no fueron impuestos nunca por el gobierno, cuando íbamos a iniciar el proceso para la implementación de las viviendas por decisiones no sé si políticas o técnicas se reversa esa decisión y toman la decisión de cambiar los materiales por unos más robustos como ladrillo y cemento”, afirmó Andrés Stapper, director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Caracol Radio se comunicó con Luis Arturo Garcés, Harrison, quien está a cargo del AETCR de Llano Grande quien manifestó que estos habían aceptado el plan de vivienda con desconocimiento sobre la calidad de los materiales:

“Nos hablaron de unas casas de fibrocemento y nosotros como no sabemos de esas cosas, dijimos que sí, pero el fibrocemento resultó ser superboard, el mismo material con el que se construyó nuestras actuales viviendas hace cuatro años, material que casualmente ya está deteriorado, ya el agua lo ha dañado. No es que no queramos nuestras nosotros pensamos es en la resistencia”, afirmó Garcés

Debido a estos cambios propuestos, según el gobierno la ejecución del proyecto de viviendas, que estaba destinada a realizarse en 7 meses, se extenderá entre 24 y 36 meses más para cumplir lo solicitado. Según la ARN construir con este tipo de materiales reducirá el espacio de las viviendas en más del 20%