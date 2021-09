Ips no prestará servicio a pacientes por deuda de EPS

Hay distintas versiones sobre la atención a seis pacientes con disminución cognitiva y patologías psiquiátricas en Bucaramanga.

La IPS Elogios, que le presta el servicio a través de la Nueva Eps, dio su versión y explicó que la entidad le debe más de 245 millones de pesos de años anteriores y solo en el 2021 se ha pagado el mes de agosto. Esto con el fin de que los pacientes reciban atención y su tratamiento, que necesitan con frecuencia.

Por esta situación, no se hace rentable y afecta las finanzas de la Ips. La gerente de la entidad, Amparo Durán, dijo que se tomó la decisión de no prestar más el servicio a los seis pacientes, entre esos, dos niños.

Recalcó que en varias ocasiones se ha querido conversar con la Nueva Eps, pero, según ella, no ha sido posible, a pesar de que a través de la Personería, se han querido llevar a varios acuerdos.

"Desde hace 16 años prestan servicio a la Nueva Eps, desde el 2018 se atrasaron en los pagos, en el 2020 dijeron que iban a pagar por anticipo, no pagaron el 2020 y parte del 2021. En febrero del 2021, dijimos que no podíamos seguir apalancando a la Nueva Eps, hicieron caso omiso, no hay respuestas positivas. En marzo, dije que le suspendiían el servicio, porque no podemos seguir prestando el servicio si no cancelan. No es cierto que haya pagado por anicipado, en mayo cerró el servicio, dejaron sin servicio a los chicos, mayo, junio, julio. Solo pagaron el servicio de agosto de este año, todo lo anterior no lo han cancelado, son casi 300 millones de pesos".

La Nueva Eps desmintió esta versión de la IPS Elogios y dijo que esta entidad no ha enviado las cotizaciones del mes de septiembre.

"No se quieren responsabilizar, no sé si caer en el juego de ellos, para hablar con la gerente siempre ponen intermediarios, y solo piden que mande las cotizaciones y eso no es así, si no quieren pagar saldos anteriores, se piden cosas y dilatan el pag", dijo la gerente Amparo.