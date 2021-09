Grupo de venezolanos armó cambuches al frente de la Terminal de Pereira

Aduciendo que no tienen un lugar dónde vivir ni recursos para comprar alimentos, cerca de 40 ciudadanos del vecino país, entre los que hay varios menores de edad, armaron carpas sobre la calle 17 de la capital risaraldense y, en ese lugar, acuden a la solidaridad de los pereiranos.

Frente a esta problemática, Luz Polo, representante de la Colonia Venezolana en Pereira, relató que ese es el reflejo de la crisis migratoria en la ciudad y la falta de oportunidades para esa población; por eso, hizo un llamado a las autoridades locales para que gestionen recursos ante los entes internacionales y, de ese modo, mejorar sus condiciones de vida.

No obstante, señaló que el problema no es solo de las autoridades sino también de los mismos venezolanos porque algunos no buscan empleo y prefieren acudir a prácticas comunes de su país como son las invasiones.

Por lo pronto, varias personas comparan esta zona de la ciudad con el muelle de Necoclí, Antioquia, donde hay varados centenares de migrantes haitianos.