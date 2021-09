¡Otra vez! Robaron en el estadio de atletismo en Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con el entrenador de la liga de atletismo del Quindío, Jorge Beltrán que denunció el nuevo robo y daño que sufrieron las instalaciones del estadio de Atletismo ubicado al sur de la capital del Quindío.

Contexto: Ya son tres robos en los últimos dos meses que afectan a los atletas en la capital del Quindío

El entrenador agregó "no hay derecho que seamos víctimas una vez de robo y vandalismo, y esto obedece a que la alcaldía de Armenia no ha contratado un guarda de seguridad y los ladrones están haciendo de las suyas, porque no solo están robando sino dañando el inmobiliario para la práctiva del deporte, ya no sabemos que hacer"

Por su parte el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia, Imdera, James Padilla al lamentar estos hechos vandálicos y señaló que aunque tienen la voluntad de solucionar esta situación, dependen de la oficina de bienes y suministran para adelantar la contratación del personal de seguridad"

Caracol Radio conoció que no solo el estadio de atletismo estan sin personal de seguridad, sino también el coliseo de gimnasia y el estadio San José están en las mismas circunstancias.