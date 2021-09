A falta de vacunas, incrementarían las muertes por COVID-19: Asmedas

La asociación Médica de Antioquia, Asmedas, expresó su preocupación por la escasez de vacunas y los inconvenientes que tiene Medellín para la aplicación de las dosis de diferentes fármacos.

Para Germán Reyes, presidente de Asmedas, esta situación puede desatar una cadena de consecuencias pues la lógica indica que si no se aplican las vacunas no se llega a la inmunidad de rebaño en la fecha estimada, y si no se alcanza la inmunidad el COVID-19 seguiría ocasionando contagios y los fallecimientos.

"En la medida en que se demore más la inmunidad de rebaño vamos a tener mayores cifras de fallecimientos y pacientes complicados. Llamamos al Gobierno Nacional a que revise los contratos de adquisición y de compra de vacunas", expresó el líder.

El médico también se unió al comentario de las autoridades y los gremios médicos, para que le pidan a las empresas farmacéuticas el cumplimiento de los plazos de entrega de las vacunas.