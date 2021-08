Más de 300 menores están desescolarizados en una vereda de Ituango

Un día después de comenzar el desplazamiento masivo de Ituango que inició el pasado mes de julio en el cañón de Quebrada del Medio, donde está ubicada la I. E Pérez, un gigantesco árbol cayó en el colegio donde estudian más de 300 menores. El tranco dañó todo el techo y agrietó las paredes, sumado al alto deterioro que reporta por los embates del clima. Lo que hoy agradece el rector Jorge Romero, quien habló con Caracol Radio, es que ese día los estudiantes no estaban en la institución porque ya estaban desplazados, una paradójica visión de esa triste realidad.

“Si nosotros ese día hubiésemos estado escolarizados hubiera pasado un accidente grave y hubiese habido muertos, o sea, nos salvamos por el bendito desplazamiento”, aseguró.

Desde ese día los jóvenes están desescolarizados, no han podido regresar a clase porque ya no tienen colegio, su sede ya no es apta para recibirlos, aunque el rector y los profesores desean poder brindarles la educación que ellos se merecen y que tarde o temprano evitará que sigan los caminos de la violencia, ya no hay donde. Asegura que ha tocado cientos de puertas y la respuesta es la misma, no hay plata. Eso le dicen las diferentes entidades, incluida la alcaldía. Asegura que esto es un grito desesperado.

“Yo cada vez que todas las puertas me dicen que no hay plata, que están consiguiendo los materiales, voy a planeación en Ituango y me dicen que no hay plata, que la están consiguiendo, que le demos tiempo, pero es que ya llevamos más de un mes desescolarizados”, agregó.

Dijo además, que ya se han realizado estudios para construir la nueva institución, incluso ya hay comprado un predio más arriba de la actual sede, pero cuesta mil 700 millones de pesos construirla y los estudios otros 25 millones. Lo que más le preocupa es que la zona está priorizada en los proyectos PDET por el posconflicto, pero ni eso ha bastado para lograr una ayuda, no para él, sino para los muchachos.

“En el municipio se han construido colegios con PDET de más de 1.00 millones para cuatro o cinco estudiantes. Yo aprovecho este medio de Caracol radio, yo no entiendo por qué esta institución con más de mil estudiantes nos “bananean” tanto, porque es una institución que la comunidad la necesita”, recalcó el rector Jorge Romero.

Explicó que mientras alguien se apiada de ese colegio lograron una solución momentánea para los muchachos del grado 11, para que no se queden en la casa sin hacer nada, porque los demás si están sin nada que hacer; a los mayores los pusieron a alfabetizar a los más pequeños, la mayoría en la sede de la vereda Quindío. ¿Pero porque no distribuyen los muchachos en las demás sedes?, asegura que tiene 19 escuelas pero hay instituciones ubicadas a 4 horas y a dos dias de camino desde quebrada del medio.

“Yo tengo sedes sin ni siquiera energía, vivimos en unas situaciones muy precarias y donde supuestamente la educación es la razón de ser de todos los gobiernos que nos rodean, eso es mentira, porque nosotros vivimos en carne propia las falencias de conectividad, de Luz de agua, de servicios básicos, en fin, yo tengo zonas donde ni siquiera entra una señal de celular”.

El señor Romero recalcó que pueden poner el techo y arreglar los muros que se cayeron, pero el colegio está en zona de alto riesgo, por ello tampoco se decide a pedir que los muchachos retornen. La vida de ellos está en riesgo, recalcó.

“Si la gobernación de Antioquia o el municipio de Ituango asumen la responsabilidad de lo que suceda allá yo recibo a los estudiantes, pero si ellos no van a asumir eso, yo como rector no voy a asumir que pase un accidente porque ya está el aviso”.

Ante esta situación la secretaria de educación de Antioquia Alexandra Peláez, aseguró que están trabajando para poder habilitar la I.E Pérez de manera temporal.

“La gobernación de Antioquia sacará un contrato de mínima cuantía para poder hacer un mantenimiento prioritario, de manera que se pueda restablecer el servicio educativo en la institución”, dijo la funcionaria.

También contó que para el año entrante el alcalde de Ituango Mauricio Mira, deberá presentar un proyecto para poder hacer el mantenimiento con todos los aspectos técnicos requeridos.