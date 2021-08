Denuncia: personal médico de Carisma no recibe pago hace varias quincenas

Trabajadores de la ESE Hospital Carisma de Medellín y que atiende pacientes con problemas de adicciones, denunció que lleva más de dos quincenas sin pago, pero tampoco le han cancelado la prima de mitad de año y mucho menos las vacaciones disfrutadas. Aseguró a Caracol Radio que esa situación la viven al menos 54 personas de planta de las dos sedes, la de Belencito Corazón y La Floresta. Aunque recalca que es la primera vez que ocurre esta situación, si lo ven con mucha extrañeza porque no es común los retrasos en la nómina ni otras prestaciones de ley.

“Ya no tienen para los pasajes, no tiene para tanquear el carro. Allá tenemos compañeras cabeza de hogar que les están pidiendo las casas porque las tienen arrendadas, que no tienen cómo marcar, las deudas de los bancos y los están llamando a todos y los están amenazando con meterlo a data crédito, eso es un panorama muy desalentador y el trabajo se vuelve muy pesado, la gente está muy desanimada”, aseguró Ana maría Zapata, medica general del Hospital Carisma.

Pero ese no es el único problema que tiene que afrontar en el cumplimiento de su deber, también las constantes agresiones de las que son víctimas el personal médico con mucha frecuencia, la médica aseguró que este año han sido víctimas de al menos cinco agresiones físicas y verbales, solo el pasado viernes una trabajadora por poco es agredida con unas tijeras.

"No ha habido de parte de la administración nada que nos brinden seguridad, es a lo que me refiero. Pasan ese tipo de amenazas y que hagan algo para que eso no suceda, que hagan algo con el paciente porque están poniendo en riesgo a mucha gente porque las amenazas son muy pesadas. Tenemos compañeras que incluso han sido perseguidas en moto", agregó.

La queja también se extiende a la policía, porque dicen que cuando ponen en conocimiento a la autoridad de estas situaciones, en algunas ocasiones tardan hasta dos horas en llegar a atender la emergencia.

Por estas dos situaciones es que el personal médico y colaborador de la ESE Carisma pide una solución urgente con el pago de la nómina y de la seguridad para no tener que llegar al cese de actividades en los próximos días, solicitan a la entidad y encargada del centro médico, que es la gobernación de Antioquia.