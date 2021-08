Peaje de Turbaco alcanzó ingreso esperado: ANI

Por medio de una carta dirigida a Carlos Efraín Vargas, integrante del comité No Más Peaje, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que el peaje ubicado en el municipio de Turbaco alcanzó su ingreso esperado en el mes de junio de 2021.

“Se informa que mediante radicado ANI No. 20214090744512 del 06 de julio de 2021, el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S. informó que el 30 de junio de 2021 se obtuvo el Ingreso Esperado que se pactó mediante Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 008 de 2007. Igualmente se informa que la interventoría del proyecto, Consorcio GOC 009, mediante radicado ANI No. 20214090810292 del 21 de julio de 2021, remite el Acta de Ingreso Generado correspondiente al mes de junio de 2021 e informa la obtención del Ingreso Esperado”, informó la ANI en su misiva.

Ronald Zambrano, asesor financiero del Comité No Más Peaje, explicó que esto se dio gracias a las auditorías realizadas con el propósito de determinar el ingreso generado por estas casetas. Calificó esta noticia como positiva para la comunidad del municipio.

“Afortunadamente pudimos determinar de que el ingreso esperado en el mes de junio había sido recaudado y a partir de esa fecha se estarían generando unos excedentes que deberían estar en una subcuenta de excedentes que se pactó al momento de celebrar el contrato. Estos dineros deben ser usados por parte de la ANI para lo que concierne al mejoramiento e inversión en la vía”, manifestó Zambrano.

La ANI especificó en el documento: “a continuación, se evidencia el saldo de la Subcuenta Excedentes ANI con corte a junio de 2021, por valor de $8.410.627.169,82, correspondiente a la suma del saldo en el Fondo de Inversión Colectiva - FC No. 060002000714880 por $729.045,01 y en la cuenta de ahorros No. 204952733 por $8.409.898.124,81”.

El comité No Más Peaje procederá a remitir solicitudes con el objetivo de que sea desmontado el peaje a partir del 1 de septiembre, pues una vez alcanzado el ingreso esperado se tiene plazo de dos meses para el empalme y reversión de bienes para una posterior liquidación.