Juez declara nulos los actos de licencia del proyecto "Totem" en Armenia

Atención que en decisión de primera instancia el juzgado segundo administrativo oral del circuito de Armenia declaró nulos los actos administrativos relacionados con licencia de urbanización en modalidad de desarrollo al proyecto “Tótem Centro Empresarial” ubicado en el lote frente al palacio de justicia y al lado del puente la florida en la capital del Quindío.

Contexto: Proyecto Tótem sigue en veremos, constructores anuncian demandas

En el fallo advierten que se trató del incumplimiento de un requisito previo para la conformación del acto administrativo es decir el Plan de Implantación, Regularización y Manejo, exigida para la producción del acto administrativo contenido en la Resolución que otorgó la licencia de urbanización para el Proyecto “Tótem Centro Empresarial” otorgada por la curaduría urbana número 2 de Armenia.

Vea también: “Proyecto Tótem ha cumplido con las normas del POT”: Iván Echeverry



El ingeniero Iván Echeverry Osorio en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad comercial INVERSIONES TERRA S.A. solicitó el 12 de mayo de 2017 ante la Curaduría Urbana No. 2 de la ciudad de Armenia, la licencia de urbanización en modalidad desarrollo y licencia de construcción modalidad obra nueva, dando paso a la actuación administrativa correspondiente en los expedientes No. 17-2-0384 (Licencia de Construcción) y 17-2-0385 (Licencia de Urbanización). Las licencias mencionadas fueron solicitadas para el lote de terreno de propiedad de la sociedad, localizado en la carrera 11 entre calles 20 y 21 de la ciudad de Armenia para desarrollar allí el proyecto urbanístico denominado TOTEM CENTRO EMPRESARIAL, el cual constaría de 5 niveles de sótano con capacidad para 392 carros y 120 motocicletas y dos torres cada una de 22 pisos.

La Curaduría Urbana No. 2 de la ciudad de Armenia, aprobó la solicitud de licencia de urbanización mediante Resolución No. 2-18200001 del 12 de febrero de 2018, pese a no haberse tramitado ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia el Plan de Implantación de este proyecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 185 del Acuerdo 019 de 2009 (Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Armenia), el cual de manera textual señala que “el plan de implantación será condición previa y necesaria para que proceda la solicitud de reconocimiento i de licencia ante los Curadores Urbanos