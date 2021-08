Turista norteamericano fue víctima de brutal atraco en Bogotá

En las últimas horas, cerca del hotel Marriott de la calle 26, un turista norteamericano fue víctima de una banda de delincuentes que se movilizaba en un vehículo particular de color gris.



Según testigos, los ladrones le pidieron al turista que se acercara al vehículo y le manifestaron que eran policías, le pidieron los documentos y posteriormente sus pertenencias, el hombre se da cuenta de que es un robo y se aferra a su maletín mientras que el carro arranca y lo arrastra por varios metros.



“El señor se devolvió al lugar donde cayó, recogió sus tenis y se devolvió, llegó la policía, el señor es extranjero y por eso le serví de traductor, mencionó que un carro se le acercó y que las personas le dijeron que eran policías, él se agarró de sus pertenencias y por eso fue arrastrado, estaba muy asustado quería ir a la embajada americana, su apellido era Spencer”, manifestó Felipe Amaya, traductor de la víctima y testigo de los hechos.



Por su parte, la policía de Bogotá, aseguró que ya tienen la placa del vehículo involucrado y que están tras la pista de esta banda de delincuentes.



“Es un caso desafortunado que se nos presenta, más cuándo es un extranjero, un hecho que afecta la imagen no sólo del país sino de la ciudad, el grupo contra atracos de la policía está trabajando en el caso y el objetivo es poderle devolver las pertenencias a este ciudadano”, manifestó el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliecer Camacho.



Cabe recordar que este es el segundo caso en menos de una semana donde la víctima es un extranjero ya que se suma al hecho presentado en el norte de Bogotá donde el hijo de un diplomático Argelino también resultó herido en medio de un intento de hurto.