Expertos analizaron el panorama del COVID-19 y la variante Delta en Cali /

Este jueves las autoridades de salud de Cali se reunieron con expertos para analizar el panorama del COVID-19 y la variante Delta que ya se encuentra en la capital vallecaucana.

Durante la reunión, Andrés Castillo, Ph.D. en Ciencias Médicas con énfasis en epidemiología y oncología viral de la Universidad de Kagoshima, Japón, se refirió a las medidas de contención para evitar la propagación de la variante Delta. “Es muy importante tener en cuenta que las personas que no se han vacunado, que no han completado su esquema de vacunación o que son de alto riesgo por comorbilidades o condición de inmunosupresión, no solo pueden enfermarse y sufrir las causas graves de la enfermedad, sino que se convierten en huéspedes del coronavirus para mutar generando nuevas variantes”.

Para la secretaria de salud de Cali, Miyerlandi Torres, hay 3 aspectos importantes a resaltar, “La primera, que la Delta se convierta en una variante predominante. Y la segunda, que se mantenga un equilibrio con las demás variantes que circulan en la ciudad. Que vivamos una u otra circunstancia depende de otros dos factores: uno, mantener los protocolos de bioseguridad como lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y uso permanente del tapabocas; y segundo, coberturas de vacunación con esquemas completos. Por eso reitero la solicitud al Ministerio de Salud para que haga el envío de los biológicos que escasean en la ciudad”.

La funcionaria también mencionó que actualmente, el 84% de quienes están en UCI pudieron haberse vacunado y no lo hicieron. Pero no se debe dejar de lado que incluso los vacunados pueden infectarse e infectar a otros.