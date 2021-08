Gobernador insiste en renuncia del gerente del hospital La Misericordia

Una de las soluciones a la crisis financiera que vive el hospital La Misericordia de Calarcá es que el gerente Bernardo Gutierrez renuncie a su cargo, así lo manifestó el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo que señaló que el centro asistencial está quebrado por la mala administración y que hoy tiene un pasivo de 10mil millones de pesos.

Contexto: Se está muriendo el hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío

Señaló el mandatario, que espera los informes de la Superintendencia Nacional de Salud cuyos delegados visitaron la semana pasada el hospital, pero fue aunque no tiene plata pero así la tenga no girará recursos mientras esté el actual gerente por la mala administración.

Le puede interesar: $13.000 millones es la cartera del Hospital La Misericordia de Calarcá



Y agregó “el hospital está quebrado, se gastaron el presupuesto de todo el 2021 en cinco meses, no hay informes claros ni plan de contingencia del gerente, por eso acudí a los entes de control para que tomen cartas en el asunto, es uno de los lunares que tiene el departamento, el hospital le debe 7.000 millones de pesos a la firma Soluciones Efectivas y por eso el retraso en el pago a los trabajadores”

Cabe recordar que en repetidas ocasiones el gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, Bernardo Gutierrez ha manifestó que no va a renunciar porque considera que no su administración no es la culpable de la crisis del centro asistencial que viene de varios años atrás.