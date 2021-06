$13.000 millones es la cartera del Hospital La Misericordia de Calarcá

Y es que son 280 Trabajadores del centro asistencial quienes llevan tres meses sin recibir salario aunque la situación es recurrente, no hay ninguna solución de fondo. El gerente, Bernardo Gutiérrez, dijo que son segundo nivel de complejidad lo que compromete servicios como ginecología y urgencias cumpliendo con la misionalidad. Resaltó que con los servicios a las 24 horas del día generan mayores gastos lo que desencadena un mayor déficit presupuestal.

El gerente reconoció las deudas que tiene con proveedores, funcionarios y colaboradores ya que las aseguradoras y EPS no cancelan las respectivas obligaciones ocasionando la actual crisis. Informó que la cartera del centro asistencial asciende a $13.000 millones.

Sobre despidos al personal del hospital aseguró que no tiene nada que ver con represalias por las diferentes manifestaciones sino que es una medida drástica para reducir gastos. Fue claro que deberán disponer de varios cargos con el fin de apropiar los recursos a la misionalidad propia de la institución.

Le puede interesar: Hospital La Misericordia, sin misericordia con los empleados



Vale resaltar que el próximo 11 de junio habrá junta extraordinaria para analizar la situación en articulación con el gobierno departamental.