Montería se prepara para enfrentar la posible llegada de la variante Delta

La variante Delta está circulando en cuatro regiones del país: Valle del Cauca, Santander, Bogotá y Cali, confirmó el Instituto Nacional de Salud. Esta situación llevó a las autoridades sanitarias de Montería a generar una alerta, como se ha hecho a nivel mundial, ante la circulación de esta nueva cepa.

Las autoridades entregaron balance positivo en cuanto a los bajos indicadores de contagio de COVID-19 y ocupación de camas UCI.

“Hoy tenemos una ocupación del 50% de camas de UCI y una positividad del 8%, hay una tranquilidad en indicadores y en cifras, pero también es importante entender que la pandemia no se ha ido, que la crisis del segundo pico golpeó en muchos sentidos, la economía, las familias, por eso es muy importante el autocuidado", dijo el alcalde Carlos Ordosgoitia.

Los casos Delta identificados hasta el momento son importados. Sin embargo, ya empezaron a aparecer casos de transmisión comunitaria en el país, por lo que dicha variante podría expandirse rápidamente e incluso llegar a Montería.

Como medida de prevención, Ordosgoitia anunció la implementación de una estrategia llamada Protegerte, la cual es una iniciativa de la Secretaría de Salud, que busca fusionar los programas que han sido exitosos en la ciudad, Prass (rastro de contagios) y Vrass (vacunación).

Con Protegerte la vacunación se realizará puerta a puerta buscando las personas que no se han vacunado gracias al apoyo de 18 equipos de salud, con el acompañamiento de las EPS, IPS, de la Ese Vida Sinú y secretaría de Salud. Igualmente, se realizará una georreferenciación de los adultos mayores que no se han vacunado contra el COVID- 19, personas con problemas de movilidad o que tengan algún tipo de discapacidad y aquellos ciudadanos que por desinformación no han sido atendidos.

VACUNACIÓN

El gerente de Vacunación, Heisser Arteaga aseguró: “tenemos que seguir en el proceso de vacunación, hago un llamado a completar el esquema. La eficacia de la vacuna puede disminuir con las variantes, pero no desaparece, podemos tener menos riesgo de enfermedad”.

La presencia de la variante Delta puede generar aumento de número de casos de hospitalización por mayor contagiosidad del virus. La invitación a la ciudadanía es a seguir con las medidas biosanitarias y a completar el esquema de vacunación.