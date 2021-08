Entablaré acciones legales para defender mis derechos: Armando Córdoba

Tras la moción de censura aprobada en su contra por el Concejo Distrital por segunda ocasión, el secretario de Participación se mostró tranquilo por el deber cumplido al frente de esa dependencia distrital y manifestó que desde el primer día que tomó posesión del cargo trabajó para proteger a las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Armando Córdoba anunció que entablará acciones legales para defender sus derechos. Así mismo aseguró que para poder solucionar todos los problemas sociales de la ciudad se necesita más tiempo del que estuvo en esa dependencia de la Alcaldía de Cartagena.

“Entablaré las acciones legales para defender mis derechos, es obligatorio que todos los cartageneros sigamos defendiendo nuestros derechos. Nosotros llevamos en el cargo de secretario de Participación menos de dos años, hemos recibido una ciudad con grandes y profundas problemáticas sociales heredadas de muchos años en que se dejaron de hacer muchas cosas. No hemos hecho otra cosa que trabajar para poner a Cartagena al día, pero poner a Cartagena al día demanda muchísimo tiempo, deben pasar muchos años”, dijo Córdoba.

Finalmente, aseveró que durante el periodo de reintegro logró sacar adelante algunos procesos como la alimentación de los adultos mayores que asisten a los centros de vida de la capital de Bolívar.

“Me veo en la obligación de abandonar el cargo, en días pasados me sacaron por un mes y medio, me reintegré al cargo y logré sacar adelante procesos como la alimentación de adultos mayores. Realmente tengo el corazón con insatisfacción, considero que no deben tratarnos así a los habitantes de los barrios que participamos en lo público”, puntualizó Córdoba.