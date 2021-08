180 empleados de Movilizamos, en riesgo de quedarse sin trabajo

Más de 40 días sin poder trabajar completaron los 180 empleados de Movilizamos, empresa que presta el servicio de movilidad en un 41% al Sistema de Transporte Masivo Metrolínea.

La razón es que ninguna empresa aseguradora quiere expedir la póliza que les permitiría volver a poner en funcionamiento los más de 50 vehículos y con ellos restablecer todas las rutas, debido a los múltiples siniestros que se han presentado con los automotores en otras ciudades y a la crítica situación financiera.

Nelson Arenas, gerente de Movilizamos, aseguró que el panorama continúa siendo incierto y que más de 170 personas que laboran para la entidad están en riesgo de quedarse sin empleo.

Lea aquí:

“En la empresa son más o menos 180 trabajadores que están prácticamente en riesgo de perder sus trabajos, su estabilidad laboral porque con esta crisis de la empresa es muy difícil que podamos nosotros seguir trabajando. Mientras no logremos la póliza no podremos volver a operar y así será difícil porque no hay ingresos”, agregó Arenas.

Desde el pasado 29 de junio, Movilizamos dejó de prestar sus servicios para Metrolínea y sus empleados reportan que les deben más de un mes de sueldo.