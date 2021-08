Se llevaron hasta ventanas de un colegio por falta de pago

Soprendidos quedaron los docentes y el rector del Colegio Nacional José Antonio Galán en Charalá, tras llegar a la institución y encontrarse con que se la estaban llevando a pedazos.

Esta es una de las obras contratadas por el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, que estaba a cargo del contratista GMP Ingenieros SAS.

Los proveedores decidieron desmontar las estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, instalaciones eléctricas y demás elementos, ante la falta de pago. El contratista les debe más de $90 millones de pesos.

Lea también:

"Hicimos el convenio que se instalaba y ellos me pagaban y me tocó proceder a desmontar todo porque me deben mucha plata y hasta el momento no me han dado ni una señal para cancelar. Los señores de GMP se perdieron".

El rector de la institución Mario Durán, dijo que hay preocupación porque el colegio estaba listo para ser entregado, solo faltaban pequeños detalles y ahora quedó desarmado.

"Queda uno desilusionado porque el colegio ya estaba prácticamente terminado. Esta es una obra pequeña en la que se invirtieron $3 mil millones de pesos y lleva 5 años en construcción".

Desde hoy y durante toda la semana habrá mesas de concertación entre el Ffie y el contratista, que ha incumplido con la construcción de varios colegios en Santander, para buscar la terminación del contrato.