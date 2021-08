Por falta de pago, suspenden vacunación en dos sitios masivos de Medellín

Los enfermeros que, en la Clínica de la 80 y el Coliseo de Baloncesto Yesid Santos de Medellín, estaban aplicando la vacunación contra el COVID-19, decidieron suspender sus actividades por falta de pago. Por lo que cientos de personas se quedaron sin recibir el biológico.

Caracol Radio conoció que la empresa contratista Distribienes no ha cancelado salario, horas extras y recargos, al parecer porque no ha recibido el pago por parte del gobierno nacional. Además, al parecer, se decidió cancelar el contrato de varios vacunadores, supuestamente por baja demanda, pero con la apertura de la etapa de 25 a 29 años, los que mantuvieron, no alcanzaron a cumplir con toda la demanda.

Caracol Radio además consultó con Metrosalud, la IPS Pública de Medellín, y la Secretaría de salud de la ciudad, pero manifestaron que aún no tienen un pronunciamiento al respecto.

En Medellín se llegó a la cifra de 1.256.019 con al menos una dosis de la vacuna, correspondiente al 49% de la población.