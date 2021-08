Alcalde facultado por el Concejo para modificar presupuesto hasta diciembre

El Concejo de Cali le dio vía libre al alcalde Jorge Iván Ospina, correspondiente al proyecto de acuerdo 080, con el que solicitó facultades para mover algunos recursos dependiendo las necesidades que surgen de las mesas de diálogos con distintos sectores de la ciudad luego del paro nacional del 28 de abril de 2021 y disponer de otros recursos como el empréstito para atender asuntos pendientes que deja la pandemia del Covid - 19. Igualmente con recursos del balance que aún no han sido asignados.

Es importante aclarar que las facultades otorgadas en este momento es un proceso normal que se hace en cada alcaldía, solo que en este momento los concejales hacen más preguntas y quieren más detalles de cómo se podría modificar la inversión debido a las necesidades que ha dejado la pandemia y el paro nacional.





El director de hacienda Fulvio Soto, aclaró que no se modifica el presupuesto destinado para el segundo semestre del año, sino que se busca algunos recursos que no han sido ejecutados por algunas dependencias y que por tiempo no se podrán ejecutar, esos recursos son los que se pueden mover gracias a las facultades otorgadas por los concejales.

Las facultades son para modificar y ajustar el Presupuesto del año 2021, hasta el 15% sobre el monto total de Presupuesto General del Presupuesto aforado en 3.6 billones de pesos. Las facultades que se otorguen mediante el presente proyecto de acuerdo irán hasta el 10 de diciembre del presente año.