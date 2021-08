Quedó en libertad joven que agredió a hincha de Santa Fe en El Campín

La Policía Metropolitana de Bogotá asegura que la madre del joven Julián Mateo Molina, al ver estas imágenes que fueron virales por redes sociales de su hijo atacando al hincha de Santa Fe Edison Romario Ducuara, que sufrió un trauma craneoencefálico pero que por fortuna se encuentra fuera de peligro, fue llevarlo a primera hora a un CAI en el occidente de la ciudad.

A pesar de esto, los uniformados no pudieron capturarlo porque no tenía orden de captura y los hechos no ocurrieron en flagrancia, lo único que pudieron hacer fue reseñarlo.

Es importante resaltar que Molina no fue el único que quedo en libertad, también las 3 personas capturados señalados de golpear a otros hinchas. No obstante desde la Fiscalía General de la Nación indicaron que ya iniciaron los actos urgentes de la investigación.

Las autoridades solo esperan que se haga la legalización de la captura para así proceder con el operativo.