Cormagdalena caducó la concesión del superpuerto

Cormagdalena caducó la concesión del puerto de aguas profundas en Barranquilla, según se conoció durante una sesión de plenaria del Concejo de Barranquilla para analizar la actual crisis portuaria que afronta la ciudad.

El empresario Christian Daes, socio del proyecto y quien participó de la sesión, dijo que la decisión de caducar el contrato, se debió a presuntos retrasos en el pago de las contraprestaciones portuarias que ascienden anualmente a los $2.000 millones de pesos.

"Ya no tenemos el proyecto y nos parece que hicieron bien porque no había manera de sacarlo adelante. Es algo que tiene que ir de la mano del gobierno local, departamental y nacional. En la concesión que teníamos nos gastamos $78 mil millones" dijo Daes durante su intervención.

El también CEO de la empresa Tecnoglass, señaló que ya el superpuerto no está en manos de privados, por lo que hizo un llamado al Gobierno Nacional para que construya una primera etapa del proyecto.

"Este es el momento de echar andar el puerto de aguas profundas, cuando ya no hay ningún privado a cargo de esto, ya no hay suspicacia y que sea el Gobierno el que lo haga, el que le invierta y que posteriormente lo vendan así como se vendió la Sociedad Portuaria de Barranquilla. El Gobierno retoma el dinero y no pierde nada. No les estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que inviertan para el futuro de Barranquilla"

El proyecto cuenta con una licencia ambiental vigente hasta 2055 y con el estudio de la firma Power China, se venía estudiando el mecanismo para que el proyecto fuera de economía mixta.