Denuncian a Concejal de Montería por caso de agresión a sus vecinos

En Montería, un concejal protagonizó un bochornoso caso de agresión a sus vecinos, que le reclamaban por protagonizar fiestas con altos niveles de volumen. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes 2 de agosto, en la calle 16 #17C del barrio Tacausán.

En cámaras de vigilancia se observa que el concejal José David Wberth Escobar, en aparente estado de embriaguez, se salta la reja protectora de una vivienda y agrede verbalmente a varios vecinos.

Una vez dentro de la vivienda el concejal le arrebató el celular a una vecina y lo lanzó contra la pared.

“Me amenazó con que me iba a dejar sin trabajo porque tiene influencias en la Universidad de Córdoba, donde yo laboro y me hurtó mi herramienta de trabajo”, detalló la mujer afectada.

Los vecinos señalan que este tipo de conflictos con el concejal son reiterativos. El caso fue denunciado ante la Policía.

La comunidad ya no se aguanta al concejal Wberth, conocido como 'El Paleta', a quien por los constantes escándalos que ocasiona han tenido que llamar a la Policía.

Son varias las ocasiones que el alto volumen, de las seguidas fiestas, generan molestias entre las personas que viven cerca al concejal.