Improvisación en la alimentación del PAE en La Guajira: Contraloría

La Contraloría señala que incluso no se está garantizando el 100% de la alimentación a los estudiantes. Además, el gramaje no es el adecuado y señala como responsable a los entes territoriales por falta de supervisión y a los contratistas de engañar a estudiantes y padres de familia.

En La Guajira se han asignado $27 mil millones para los programas de alimentación escolar y a raíz de las irregularidades encontradas el ente de control conminó a las autoridades a garantizar el 100 por ciento de cobertura del PAE con calidad y cantidad.

Una comisión de la Contraloría General de la República verificó en La Guajira algunas denuncias sobre el PAE. En Riohacha propició acuerdos para asegurar el funcionamiento de la cocina que tiene la Institución Educativa Familia de Nazareth.

En este colegio, que se pudo terminar con el acompañamiento de la estrategia “Compromiso Colombia”, se determinó que los niños no pueden recibir aún comida caliente, pues la dotación de la cocina está incompleta.

La cocina aún no funciona porque no hay ollas, tampoco refrigeración, ni elementos para servir. Con los padres de familia, el rector del colegio, el alcalde y la gerencia temporal del Ministerio de Educación se acordó que en no más de 15 días se tenga solucionada esta situación, anunció el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero.

Y en el corregimiento de Cotoprix la Contraloría visitó la Institución Educativa San Juan Bautista para evaluar una denuncia que recibió de los mismos profesores sobre la entrega de raciones del PAE. Se encontraron allí situaciones que pusieron en riesgo la alimentación de los niños algunos días, señaló el delegado.