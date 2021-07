Concejales denuncian presiones por estar en desacuerdo con la revocatoria / ()

La concejal Carime Rodriguez denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de presiones y señalamientos, luego que hiciera pública su posición de no apoyar la revocatoria contra el alcalde Jairo Yañez.

Señaló que las elecciones se ganan de forma democrática donde es victorioso quien saca la mayoría de votos, y no permitirá presiones de ninguna índole.

"Como concejales está sometidos a diferentes tipos de amenazas o presiones, simplemente por decir que no apoyo la revocatoria, que no estoy de acuerdo con este proceso en mi ciudad ni en el país, no estoy de acuerdo con estas acciones y tengo mis puntos de vista personales los cuáles expuse a través de un comunicado".

"Me llama un señor a decirme que estoy con mermelada, yo le decía que si él conoce cuál es esa mermelada, que salga a los medios a denunciarme y ante la fiscalía con las pruebas necesarias para hacerlo". Señaló

La concejal pidió respeto, a quienes están en desacuerdo con su postura en medio del proceso de revocatoria que se adelanta en la ciudad de Cúcuta.