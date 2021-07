Ibagué da primeros pasos para prohibir definitivamente el uso de la pólvora

A sanción del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, pasó el acuerdo aprobado en el Concejo Municipal donde se establecen los lineamientos para que la Administración Local implemente una Política Pública orientada a desincentivar el uso de elementos pirotécnicos en la ciudad.

Según el concejal Miguel Bermúdez, autor de la iniciativa señaló que dicha Política Pública debe propender por el no uso de la pólvora, no fabricación, no almacenamiento, no transporte y no comercialización de artículos pirotécnicos en el municipio de Ibagué.

El cabildante agregó que adicionalmente esta iniciativa tiene un interés supremo como lo es proteger los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes frente al uso de la pólvora además proteger a las mascotas que son afectadas con las detonaciones de la pólvora.

En los lineamientos establecidos por el Concejo de Ibagué también estipula que no se deben destinar recursos públicos para la realización de espectáculos pirotécnicos.

El cabildante Bermúdez explicó que en cuanto a las familias que se dedican a esta actividad de la pirotecnia deberán cumplir con los parámetros técnicos establecidos además de las capacitaciones para que puedan ejercer en forma segura su actividad.

“Debemos llegar a que en la ciudad tengamos espectáculos luminosos que no generen un impacto sonoro en las personas y las mascotas que son seres sintientes y sufren mucho”, recalcó Bermúdez.