Profesora denuncia graves irregularidades en la UPTC ante Consejo Superior

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que se cumplió el jueves 22 de julio, Doris Lilia Torres Cruz docente de tiempo completo de la Escuela de Idiomas y representante de los profesores ante esta instancia, presentó un informe dramático que revela la difícil situación académica, investigativa, presupuestal y el papel que juega el rector Óscar Ramírez en las decisiones que se deben tomar para superarlas.

En entrevista con Caracol Radio la profesora enumeró cada aspecto que le preocupa y lo que espera que suceda por el bien de todos.

“La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, está sufriendo una de sus peores crisis, en estos momentos hay una crisis académica, debido a una directriz que aplazó la política académica desde el 2019, pensando en que se creaba una nueva reforma y mire ya vamos en el segundo semestre del 2021 y tampoco se ha hecho esa reforma y si han aplazado las del 2018 por intereses muy distintos a los académicos eso ha impactado en lo investigativo y lo financiero”, advierte la docente.

Asegura que, “esos tres aspectos que se ven afectados por las malas políticas directas que ha asumido la UPTC en estos dos últimos años y se adiciona a esta situación el componente de desfinanciación de la Universidad, un déficit que llega a los $20.000 millones por malos manejos”.

Denuncia la profesora, Doris Lilia Torres Cruz, representante ante el Consejo Superior de la UPTC que, “a pesar de que el Gobierno asumió la política cero para beneficiar a los 30 mil estudiantes de la Universidad, no se va a poder porque por las malas políticas solo se está desarrollando el primer semestre del 2021 y el Gobierno asigna la matrícula cero asumiendo que estamos en el segundo semestre”.

Asegura que, “como docentes, como padres de familia, la sociedad civil se ha unido en torno a ese clamor y han reclamado el derecho a que las directivas de la UPTC presenten informes, solucionen los aspectos académico, investigativo, financiero, pero también la situación en la que se encuentra el señor rector”.

“En estos momentos tenemos una universidad descuadernada, el rector pasa por una situación de salud muy grave, él no está en condiciones de salud para poder articular, direccionar y llevar a cabo la universidad”, se lamenta la profesora.

La situación es crítica, no podemos callar esto, hemos insistido a las directivas para que demos a conocer esto, que busquemos salidas, se puedan articular estos procesos, pero no existe esa voluntad, dado que las condiciones de salud del señor rector son bastante difíciles y él se mantiene en la idea en que sencillamente asiste a la universidad, es prácticamente inadvertida su presencia, ya llevamos dos años así y la sociedad y la comunidad no están dispuestas a continuar mirando cómo se deteriora lo público, cómo se deteriora la educación de todos los jóvenes.

Asegura que nadie sabe en qué va la acreditación multicampos, pues, “las directivas no dejan conocer los documentos, dicen que son reservados”.

En febrero se posesionó Eduardo Avendaño Fernández como nuevo vicerrector Administrativo y Financiero de la UPTC, algo que destaca la profesora Doris Lilia, pues “él abiertamente ha dado a conocer la desfinanciacion de más de 20 mil millones de pesos, 13 mil millones invertidos y que no se justifican, 8 mil millones de pesos para bienestar estudiantil en el restaurante, tampoco hay claridad al respecto, se incrementaron las Órdenes de Prestación de Servicios a pesar de que estamos trabajando la virtualidad en un 115%, hay una contratación exagerada de más de 200 profesores sin título de maestría lo cual lamentamos, algo que nunca se había visto”.

“En los últimos dos años hemos salido de todos los rankings que nos califican por la percepción en investigación, publicaciones, artículos, el que califica a nuestros graduados en instancias nacionales e internacionales, siempre estábamos entre los 20 primeros, ahora ya no aparecemos”, dice con tristeza la representante de los profesores ante el Consejo Superior de la UPTC.

Frente a la salud del rector, Óscar Ramírez quien sufrió un accidente cerebrovascular y se reintegró hace algo más de un año, dice que su salud es un tema muy sensible.

“Frente a la condición del rector todos habíamos estado muy al margen de tocar ese tema públicamente, porque entendíamos que le debíamos solidaridad, pero lo lamentable aquí es que hay personas que están haciendo mal uso de esa condición del señor rector, están llevando a la situación de deterioro de la universidad, las funciones que él tiene como rector no las está cumpliendo, está completamente acéfala la universidad y se escudan que el rector está de cuerpo presente pero no en sus condiciones”.

Asegura que, “esa circunstancia lleva a más de cien mil personas a que se vean afectadas por las decisiones arbitrarias que están tomando algunas personas que rodean al señor rector que tienen intereses particulares, que quieren conseguir en el corto plazo”.

“Toda esta situación la expusimos en reunión del Consejo Superior, era un tema que no se quería tratar, todos sabían, pero nadie quería tocar este tema, de manera que había que hacer esta radiografía, articular esto con la situación del señor rector no dejo de impactarlos, de entrar un poco en conflicto con quienes hacen parte del Consejo Superior”, dijo la profesora.

También nos contó de lo que le pidieron al Gobierno. “Le solicitamos a la señora delegada de la ministra de Educación que se investigue esta situación para que vengan y revisen lo que está pasando, lo que hice es para defender y mantener una institución pública que nos compete a todos los ciudadanos, y si no se muestra esta situación, pues estamos cohonestando nosotros como empleados públicos frente a un posible deterioro de la universidad”.

“Lamentamos la situación de salud que vive el rector, pero también vamos a lamentar la situación que tiene la UPTC si seguimos como estamos”, terminó diciendo Doris Lilia Torres Cruz, representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad.