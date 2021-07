Disidencias armadas se atribuyen atentados en Cúcuta

A través de un video difundido por redes sociales, presuntos integrantes del Bloque Magdalena Medio de las disidencias armadas, hacen alusión a los ataques contra la fuerza pública en Norte de Santander y el atentado contra el presidente de la República Iván Duque.

El mensaje audiovisual ratifica sus acciones contra la policía en el Catatumbo, los hostigamientos a las bases militares en el Tarra, Abrego, Convención, Tibú y San Calixto. Así mismo la acción contra la Brigada 30 del ejército en Cúcuta y la acción violenta contra el jefe de Estado.

En el video se advierte por parte del presunto cabecilla del grupo armado que, “nuestras acciones no concluyen aquí, al señor presidente le decimos que esto es parte de la guerra y mientras no haya garantías para la inmensa mayoría los fusiles no se van a silenciar”.

Las autoridades frente a esta amenaza anunciaron un plan estratégico para desarticular esta estructura armada, a través del recién creado Comando Estratégico de Norte de Santander y logar la captura de los responsables de los hechos violentos en Cúcuta y Norte de Santander.