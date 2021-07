Concejo pidió mayor inversión en escenarios deportivos y sus zonas externas

La directora del Instituto Distrital de Deportes y Recreación (IDER), Viviana Londoño, asistió a la plenaria del Concejo Distrital para responder los interrogantes sobre dos proposiciones de la corporación.



La presentación de la funcionaria inició dando respuesta a la proposición 035, detallando los contratos de prestación de servicios profesionales en vigencia 2020, en el que asegura que estos se encuentran dentro de las categorías 7, 8, 9 y 10 (de 4 hasta 7.2 SMVL), donde se aplicó la resolución Nº 9551 del 229 de Diciembre de 2017. “Es importante anotar que el rango de esta categoría va desde $4.000.000 hasta 7.2 de los cuales el instituto no superó en su contratación honorarios de $4.500.000 en el registro del segundo semestre del 2020”.

Así mismo, informó a la plenaria que con respecto al área de deporte y jurídica los contratos de OPS en la Vigencia de 2021, son los que tienen mayor peso contractual. “Los honorarios el rango del 8 al 15 están discriminados en $4.000.000, 24 contratistas, $4.500.000 con 9 contratistas y $5.000.000 con 5 contratistas. El IDER no superó en este rango una contratación por un valor de 5 millones de pesos.

Seguido, Viviana Londoño dio respuesta a la proposición 041 de 2021, donde informó la titularidad de los predios de las canchas, mantenimiento de la iluminación de grandes escenarios, la articulación con el EPA para el mantenimiento de las zonas verdes conexas a las canchas, el manejo de las canchas del complejo de Alameda La Victoria reconstruidas por la Gobernación de Bolívar y el apadrinamiento o adopción por parte de empresas privadas de canchas ubicadas en los barrios.

Terminada la presentación de la directora del IDER, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Antonio Vergel, licenciado en Educación Física y entrenador de baloncesto, quien expuso que este deporte en la ciudad está olvidado y que aunque el IDER cuenta con esta categoría, no da abasto para la cantidad de niños que les gusta practicar este deporte, así mismo socializó el estado de la cancha del barrio Olaya. “La cancha en este sector está en graves condiciones, debido que el escenario utilizado para enfrentamientos los fines de semana y el lunes está llena de vidrios y a los niños y sus padres les toca limpiar para poder practicar”.

Otro ciudadano que tomó la palabra fue Javier Romero Castro, quien se desempeña como entrenador de béisbol, le solicitó a la administración distrital, especialmente al IDER, poner total atención a esta disciplina deportiva que necesita ayuda. ”No tenemos un espacio dónde puedan practicar las categorías menores, ya que los estadios grandes no son prestados y por ello nos toca ir a otros municipios para poder realizar la práctica. De igual manera no contamos con todos los implementos necesarios para llevarla a cabo. Por eso le hago un llamado a que le pongan más atención a los grupos menores”.

Retomando a sesión formal, uno de los concejales citante del debate, Rodrigo Reyes del Partido Conservador puso la lupa la contratación de OPS y de bienes y servicios, a la planeación financiera y presupuestal. “El IDER hizo un mal manejo en materia de planeación financiera y presupuestal, materializado en una equivocada distribución de recursos y por ende en la utilización de los rubros y ejecución del gasto”.

En la misma línea, le hizo un llamado a tener los escenarios en óptimas condiciones tanto en sus instalaciones como sus zonas externas. “En las zonas externas tenemos problemas, y hay un rubro para eso, que según su informe va en un 33% y a mí me gustaría pasar los escenarios y verlos limpios, pero eso no está pasando. Encontramos a las afueras de las instalaciones hay invasión del espacio público, entonces necesitamos que esos mantenimientos preventivos de conservación, aseo y presentación se realice siempre”.

Reyes además puntualizó en la próxima inversión que se realizará en el Estadio de Bocagrande, un proceso articulado entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena con una inversión de $ 4.741 millones de pesos. “Está bien que se realice este proyecto porque todos tenemos derecho, pero me gustaría que también se invierta en otros escenarios deportivos que lo necesitan como el Estadio de los Caracoles”.

El concejal Javier Julio Bejarano, hizo un llamado a la administración y puntualmente al IDER para que se analice la forma de poder transformar las canchas que se encuentran mal estado, donde le permita a los niños ejercer el deporte con dignidad, que se pueda hacer bien y con calidad como lo merecen las comunidades.