Tunja supera el 95% de vacunas contra COVID-19 aplicadas a docentes

La secretaria de Protección Social de Tunja, Lucy Rodriguez indicó que la ciudad supera el 95% de cobertura de los docentes de Instituciones Educativas oficiales y no oficiales con dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas; en el caso de los maestros universitarios alcanza hasta el 70% de los inscritos por la Secretaría de Educación de la capital boyacense.

“De los docentes de Instituciones Educativas oficiales y no oficiales básica de primaria y de media estamos en un 96% que correspondería a 1800 personas, en cuanto a cobertura de docentes universitarios alcanza el 70%, unos 2.500 que nos han certificado en total de la UPTC, Universidad de Boyacá, Santo Tomás y Antonio Nariño”, expresó Lucy Rodríguez, secretaria de Protección Social de Tunja.

Asimismo, la funcionaria agregó que hay docentes que no han recibido la dosis al estar contagiados con COVID-19 o no fueron inscritos por encontrarse fuera de la ciudad, así como mujeres gestantes, motivo por el cual no se ha cumplido el 100% de la cobertura a inmunizar.