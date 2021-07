Denuncian que a Ituango pasan trabajadores de EPM y no la comunidad

Los transportadores señalan que por la vía que conduce al municipio de Ituango están pasando carros y maquinaria del proyecto hidroeléctrico, por tanto decidieron transitar sin autorización de EPM por esta vía que permanece con paso restringido debido a un deslizamiento de tierra, puesto que los ferris que dispuso la empresa no dan abasto.

En Caracol Radio dialogamos con uno de los transportadores.

"Ellos aún no quieren dejar pasar a la comunidad por la vía, no sabemos la razones pero insisten en que es por el riesgo. No entendemos por qué no nos dejan pasar si hay la necesidad. Tenemos personas que amanecen haciendo fila en un ferri hasta 18 horas. Nos parece injusto con la comunidad de Ituango", planteó el ciudadano.

La vía que conduce hacia el municipio de Ituango nuevamente reportó un cierre, esta vez ocasionado por el accidente de una grúa que iba para el proyecto. En este hecho al parecer un menor de edad resultó herido y luego de una hora lograron habilitar el paso.

Los habitantes de este municipio del Norte de Antioquia reiteran que la mejor solución para la comunidad es una vía alterna por Santa Fé de Antioquia que no pase por el proyecto Hidroituango, pues argumentan que cada vez que hay un inconveniente cierran la vía y dejan sin comunicación a Ituango.