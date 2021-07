En Medellín no hay certeza de presencia de la variante delta: Alcaldía

La Secretaria de Salud de Medellín comunicó que a pesar de que el laboratorio de la IPS Universitaria reveló el aparente hallazgo de tres casos de la variante delta en Medellín, no le han llegado pruebas suficientes para asegurar de que hay pacientes de esta cepa en la ciudad.

Andree Uribe expresó que esta información debería ser corroborada por el Instituto Nacional de Salud.

“A nosotros no nos han puesto en conocimiento, pues recordamos que no es la IPS Universitaria la fuente oficial para comunicar ni realizar este tipo de estudios. Hasta el momento no es cierto que haya la variante delta en la ciudad de Medellín”, manifestó la funcionaria.

La Alcaldía de Medellín expresó que cada día se estudian los nuevos casos de COVID-19 en la ciudad por medio de muestras aleatorias, para identificar las mutaciones del virus. Por tanto, si un paciente eventualmente se hubiera contagiado con la variante delta, posiblemente estas muestras de las autoridades de salud lo detectarían a tiempo.

No obstante, cabe recordar que cuando se detectaron las variantes británica y brasileña, fue el laboratorio Colombia Wisconsin One Health de la Universidad Nacional Sede Medellín, el cual logró establecer la presencia de tres cepas en Medellín, a través de su equipo de profesionales.

La noticia de la presencia de la cepa delta no es del todo precisa.