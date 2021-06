¿Qué pasa con la seguridad en Cali? pregunta el Concejo

Los concejales de Cali cuestionaron las estrategias para mitigar la violencia en la ciudad, piden respuestas para contrarrestar el incremento de homicidios, hurtos y también de los hechos vandálicos ocurridos en el marco del paro nacional luego de casi 60 días.

El Concejal Henry Peláez Cifuentes, aseveró “que los caleños deben sentirse seguros al transitar por el territorio, por ello, solicitó aclarar porque no somos capaces de brindar esa seguridad a los ciudadanos que hoy tienen temor de salir a las calles, esa es una realidad”. Peláez solicitó informar hacia dónde va ese direccionamiento estratégico para la seguridad, al tiempo que advirtió, que la seguridad no puede quedarse sin recursos.

La Concejal María Isabel Moreno Salazar, “Hay que hacer ajustes a ese plan de seguridad, para hacer frente a las estructuras criminales que hoy viven Cali, por ser capital del occidente que recepciona esas problemáticas, cuál es ese plan de choque”, reclamó Moreno Salazar.

El Concejal Roberto Ortiz Urueña, solicitó al secretario de Seguridad, informe si existen demandas penales contra persona que vandalizaron el MIO, almacenes, bienes públicos y privados.

El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler, dejó en claro que en relación a la construcción de una política de seguridad, esta no se construirá con una universidad, sino con expertos nacionales e internacionales. El horizonte de esa política será a 20 años para no dar vueltas y marcar un rumbo, sin dejar de hacer ajustes. Soler también informó que no trabaja con metas por indicadores de impacto, sino sobre indicadores de resultados. “No puedo hacer política entregándose a una universidad, debo consultar expertos nacionales e internacionales, teniendo en cuenta los micro problemas por territorios, pero la Policía tiene claro eso y es la voz más fuerte”, agregó.

Respecto del Plan Especial de Seguridad, Soler indicó que para cambiarlo se debe deshacer lo que hay, por lo que no descartó cambios en el mismo a partir de las realidades que deja el paro nacional. “Yo presente al Alcalde una visión de seguridad basado en cinco ejes estratégicos, si me escogió es porque me dará recursos para que eso funcione”, precisó el funcionario, quien además enfatizó, que seguirá denunciando lo que tenga que denunciar.

La Concejal Tania Fernández Sánchez, recordó que en el Plan de Desarrollo – Cali unida por la vida, se vislumbró la política de seguridad para el Distrito Especial, sin embargo, lamentó que Soler Parra no tuviera una respuesta concreta en el tema de la política pública de seguridad. “Este Concejo requiere información diaria sobre la estrategia de seguridad, que nos informen qué pasó con el informe de Naciones Unidas, que identificó más de 180 grupos o estructuras delincuenciales, o que nos digan que va a pasar con los puntos de resistencia”

El Concejal Fabio Alonso Arroyave Botero, hizo un llamado a devolverle la estabilidad y el orden social a la ciudad para garantizar la reactivación económica y el derecho al trabajo. “Hemos perdido la autoridad a todo nivel y los ciudadanos se sienten desprotegidos. Por eso lo que se nos debe informar es que vamos hacer para recuperar la autoridad representada en el Estado, en los agentes de tránsito, en la policía, en el ejército y no en la llamada primera línea”.

La Concejal Diana Rojas Atehortua, dijo que urge ponerle pie de fuerza a quienes hoy no tienen interés de dialogar y quieren mantener ese retroceso. La Concejal indicó que no se puede dejar espacio al microtráfico y a otras estructuras criminales.

Durante el segundo debate de seguridad, que se adelantó el miércoles 23, la concejal Tania Fernández Sánchez, manifestó su preocupación por la compleja situación de seguridad que se vive en la comuna 20 de la ciudad.

“Todo vimos lo que pasó en la comuna 20 durante el paro, la situación de seguridad es complicada en esa zona de la ciudad y necesitamos soluciones inmediatas. Esta comuna quiere y necesita volver a la cotidianidad. La ciudadanía nos pregunta por la Policía, cuál es la estrategia de intervención para esta y otras zonas de la ciudad”

Reconoció la labor de la policía de la ciudad y pidió conocer el plan de acción que tiene programado la Policía para garantizar la seguridad en estos sectores.